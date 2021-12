Surfista brasileiro vai à 3ª fase no Quiksilver Pro France

Depois de cinco anos sem conseguir passar da fase inicial da etapa francesa do WCT (divisão de elite do surfe mundial), em Hossegor, o brasileiro Adriano de Souza venceu o australiano Yadin Nicol na repescagem e se mantém vivo no Quiksilver Pro France. A bateria finalizou o primeiro dia de competição.

Mineirinho, como é conhecido, teve uma duelo difícil contra o australiano. Em ondas de um metro, Yadin chegou a abrir vantagem com um somatório de 5.33 e 6.83. Mas Mineirinho virou o placar com manobras que lhe renderam 8.33 e 9.33.

Após a vitória, o brasileiro postou uma mensagem em seu perfil nas redes sociais. "Estou super aliviado hoje, em Hossegor. Estava há 5 anos sem passar uma bateria neste campeonato! Vocês não têm ideia de como isso estava me deixando louco, estava ficando um pouco paranoico com este campeonato".

Além de Adriano, o País segue na competição com Gabriel Medina Filipe, Toledo e Miguel Pupo que já estão na terceira fase do evento. Na próxima etapa, Adriano vai enfrentar o australiano Brett Simpson.

adblock ativo