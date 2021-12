Surfista brasileiro segue em coma após acidente no Havaí

O surfista brasileiro Eduardo Bassetto ainda está em coma induzido após sofrer um acidente quando realizava prova em sessão de ondas gigantes no Havaí. As informações são do UOL.

Um amigo de Eduardo publicou relato em seu perfil no Facebook comentando que o cerébro do esportista ainda se encontra bastante inchado. Ele foi atingido no lado direito da cabeça, de acordo com os médicos, uma dos locais mais sensíveis.

Testemunhas contaram ao site especializado em surfe, "Waves", que Bassetto foi atingido por uma prancha de um surfista nativo durante o evento que ocorreu na última sexta-feira, 15.

Os médicos ainda não têm como avaliar se o surfista ficará com algum tipo de sequela em decorrência do acidente.

