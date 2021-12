Surfista brasileiro leva prêmio e exibe dólares na internet

O surfista brasileiro Gabriel Medina tirou onda na internet. Na segunda-feira, 9, ele usou a sua conta no Instagram para exibir os 25 mil dólares, cerca de R$ 58 mil, que recebeu por conquistar o prêmio "Wave of the winter" (Onda do Inverno), pelo site especializado na modalidade, "Surfline".

Medina postou uma foto segurando notas de 100 dólares após faturar a eleição que condecora surfistas que pegaram as melhores e mais bonitas ondas durante cada mês do Circuito Mundial. A manobra que rendeu a premiação, um tubo, foi surfada no dia 29 de novembro, em Pipeline, no Havaí.

"Obrigado pela galera que votaram em mim! Amarradão com o premio de Wave Of The Winter", desse mês, escreveu.

Em 2012, Medina brilhou nos tubos de Cloudbreak, na ilha de Tavarua, em Fiji, e levou o prêmio. Assista!

Surfista Gabriel Medina ganha prêmio de melhor onda de 2012

