Surfista baiano termina em nono lugar no Prime em Portugal

O surfista baiano Marco Fernandez encerrou sua participação no Sata Airlines Azores Pro, etapa do WQS (circuito de acesso à elite do surf mundial), disputado na ilha de Açores, em Portugal. Fernandez ficou em nono na classificação geral. A competição, uma das provas mais importantes do circuito, termina no domingo, 8.

Com o resultado, o atleta, que pertence ao Esporte Clube Vitória, desembolsou US$ 240 mil e somou 2.400 pontos no ranking.

Fernandez derrotou o porto-riquenho Brian Toth e avançou para a fase final do prime com o terceiro maior escore da prova: 15,33 pontos dos 20 possíveis. No entanto, acabou derrotado pelo na etapa seguinte pelo australiano Adam Melling.

Seu próximo desafio será no Surf Eco Festival, disputado em Itacaré, no litoral sul do Estado, entre os dias 15 e 19 de outubro. Antes disso, ele participa de uma série de eventos do Circuito Brasileiro Profissional no mês de setembro.

