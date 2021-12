Surfista baiano segue na briga por título no Havaí

O surfista baiano Marco Fernandez continua na briga por um título no Havaí. Desta vez, ela encara as ondas da Praia de Sunset, pela Vans World Cup of Surfing, etapa do WQS (divisão de acesso do surfe mundial). A competição, que é realizada no norte da Ilha de Oahu, começou na segunda-feira, 24, e segue até o dia 6 de dezembro.

O evento em Sunset é o último do ano do WQS e o segundo da tríplice coroa havaiana, competição que teve início na Praia de Haleiwa, com a vitória do Taitiano Michel Bourez, no último domingo, 24. O Pipe Masters encerra a perna havaiana nas ondas tubulares de Pipeline, entre os dias 8 e 20 de dezembro, mas apenas atletas do WCT e convidados participam da disputa.

Em Haleiwa, Marco Fernandez perdeu na segunda rodada, após conseguir a maior nota da fase inicial. O 72ª colocação do ranking mundial tenta permanecer entre os 100 melhores surfistas do mundo para continuar, em 2014, a disputar as etapas Prime do Circuito do WQS, que valem mais pontos na classificação para a elite do surfe mundial, o WCT.

Por sua posição no ranking, Marco entra na segunda rodada em Sunset, ao lado do australiano Mitchel Coleborn e mais dois adversários vindos da fase inicial da competição. Outro surfista baiano, Bino Lopes, também está presente na disputa no Havaí e estreia na primeira rodada contra o sul-africano Dale Staples e os havaianos Torrey Meister e Isaiah Moniz.

