Surfista baiano se destaca em etapa do Mundial de Surf

O surfista baiano Marco Fernandez participou da etapa francesa do Mundial de Surf no último final de semana e finalizou a 15ª prova do circuito de acesso à elite, o "Sooruz Lacanau Pro, na 13ª colocação.

Ele foi derrotado nas quartas de final em disputa contra o brasileiro Jesse Mendes, o taitiano Steven Pierson e o americano Cory Arrambide. A prova foi vencida pelo atleta das Ilhas Guadalupe, Charles Martin.

Com o resultado, o atleta, que pertence ao Esporte Clube Vitória, recebeu US$ 1,9 mil. Agora, Fernandez se prepara para a disputa do "Pantin Classic Galicia Pro", que acontecerá na Espanha, entre 27 de agosto e 1º de setembro.

