Surfista baiano perde em etapa mundial no Havaí

O surfista baiano Marco Fernandez caiu na segunda rodada da fase da Reef Hawaiian Pro, etapa do WQS (elite do surfe mundial), realizada no sábado, 16, em Haleiwa, norte da Ilha de Oahu (Havaí).

Fernandez, que é da localidade de Arembepe (Camaçari), ficou na 4ª posição no confronto com o argentino Leandro Usuna (1º), o havaiano Evan Valiere (2º) e o norte-americano Dillon Perillo (3º).

O atleta baiano foi o grande destaque na primeira rodada do evento, após obter o maior somatório desta fase do evento, com as notas 8.77 e 8.40, no total de 17.17 (de 20 pontos possíveis).

Agora, Fernandez se prepara para competir na Praia de Sunset, outra etapa do WQS, também no Havaí, entre os dias 24 de novembro e 6 de dezembro. O evento fecha a participação do baiano na tríplice coroa havaiana, finalizada em Pipeline.

