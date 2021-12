Surfista baiano luta por título de etapa do WQS em Portugal

Marco Fernandez, surfista baiano patrocinado pelo Vitória, ainda está vivo na disputa do Sata Airlines Pro, etapa prime do WQS, divisão de acesso do circuito mundial, que acontece na praia de Santa Barbara, na Ilha de Açores, em Portugal.

Mesmo derrotado na terceira fase do evento, nesta quinta-feira, 5, pelo australiano Adam Melling, Marco vai disputar a repescagem para as oitavas de final da competição, onde enfrenta o porto-riquenho Brian Toht, na manhã desta sexta, 6.

O baiano perdeu a liderança no final da bateria após o australiano tirar uma nota 7.23 e tomar a dianteira. Até o momento, Marco vencia com um somatório de 11.93, mas foi superado por Melling que ficou com 13.46. Apenas as duas melhores ondas entram na contagem.

adblock ativo