O surfista baiano Marcio Freire sofreu uma queda inusitada em um dia de ondas grandes em Jaws, na ilha havaiana de Maui. O episódio protagonizado pelo atleta radicado no Havaí foi indicado para o prêmio de "Wipeout of the Year" ou "Vaca do Ano" [assista vídeo abaixo].

De acordo com o surfista, ele já imaginava que poderia não completar a manobra, por conta do vento forte e ondas grandes. Mesmo assim, ele arriscou, mas disse que o vento "segurou" sua prancha, o que fez ele desestabilizar e cair.

Durante a queda, Marcio Freire quicou na onda. Ele chegou a bater o corpo duas vezes contra a "parede" da onda, antes de girar o corpo em 360 graus e cair novamente. Dessa vez, o surfista afundou e só retornou ao usar o equipamento de segurança.

Da Redação Surfista baiano leva 'vaca' em onda grande no Havaí; assista

adblock ativo