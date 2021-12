Surfista baiano ganha etapa do nacional de Bodyboarding

O surfista baiano Israel Salas foi o campeão do Mahalo Bahia Bodyboarding Show, segunda etapa do Circuito Brasileiro de bodyboard, realizado na praia de Tiririca, em Itacaré, no último sábado, 26.

Israel teve um desempenho de destaque durante a competição. Uma prova disso foi a bateria de semifinal, em que teve o maior somatório da competição. O surfista fez 17,00 pontos na disputa contra o carioca Israel Eduardo.

Na final, o baiano usou de todo o seu arsenal de manobras para derrotar o catarinense Luís Villar. E assim conquistou o biacmpeonato do Mahalo Bahia Bodyboarding Show, que já havia conquistado em 2012.

