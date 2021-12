Surfista baiano fica em quinto no Rio Bodyboarding

O surfista baiano Uri Valadão terminou em 5ª lugar no Rio Bodyboarding, etapa da divisão de acesso do circuito mundial, que foi finalizada neste sábado,7, na Praia de Copacabana.

Ele foi eliminado nas quartas de finais do evento. O baiano acabou perdendo para o vencedor da etapa, o capixaba Hellinton Loureiro, mas por sua posição no evento faturou US$ 1,4 mil e 1220 pontos no ranking.

Uri é o 9ª colocado, no ranking que classifica os oito melhores para a elite do Bodyboardyng no ano que vem.

