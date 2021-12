Surfista baiano encara sua última chamada para o CT 2017

A batalha final que definirá as dez vagas para a primeira divisão do surfe mundial se torna decisiva neste final de semana para o baiano Bino Lopes, 8º colocado, e o pernambucano Ian Gouveia, sétimo. Eles estreiam nesta sexta-feira, 2, na última etapa do QS 10000 Vans World Cup of Surfing, em Sunset Beach.

O evento da 2ª divisão do surfe mundial classifica os tops dez para o CT (1ª divisão do surfe). Únicos brasileiros entre os dez que garantem vaga para a elite de 2017, ambos perderam a chance de somar pontos na última etapa, ao caírem logo na estreia.

Agora, em Sunset, os dois precisam avançar, no mínimo, duas baterias. Até a etapa anterior, Ian somou 18.400 pontos, mas avançando às quartas de final ficará livre de uma combinação de resultados com os seus adversários.

Já o baiano Bino Lopes, que acumula 17.900 pontos e ainda não está garantido, também vai precisar de no mínimo avançar duas baterias. Teoricamente, ele dependerá de se classificar na bateria de estreia e, passando na seguinte, não terminar na 4ª colocação.

Bino vai encarar mais dois brasileiros: Hizunomê Bettero e Heitor Alves, na 10ª bateria da segunda fase. Já Gouveia estreia na 3ª fase, junto com o campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho.

Mais brasileiros

Mais sete brasileiros fazem parte da lista dos 32 surfistas pré-classificados para a segunda fase, todos com chances matemáticas de vagas. Um deles é o paulista Hizunomê Bettero, adversário de Bino. Outros são os paulistas Victor Bernardo e Jessé Mendes, o cearense Michael Rodrigues, o capixaba Krystian Kymerson e o catarinense Yago Dora.

As baterias são transmitidas, ao vivo, pelo worldsurfleague.com. A primeira chamada entre 14h e 15h, no fuso horário da Bahia.

