Surfista baiano é vice-campeão em etapa do Brasileiro

O surfista baiano Bino Lopes ficou em segundo lugar na etapa de abertura do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, que terminou no domingo, 16, na Prainha de Torres, no Rio Grande do Sul.

Com um total de 13,50 pontos, Lopes não conseguiu bater o paulista Robson Santos (15.50) na bateria final. Outro baiano, Rudá Carvalho ficou na quarta colocação.

Também representando o Estado, Marco Fernandez e Franklin Serpa tiveram bons desempenhos na competição. Fernandez parou nas semifinais, enquanto Serpa avançou até as quartas de final.

