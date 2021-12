Surfista baiano é eliminado em competição no Havaí

Mesmo com um bom começo no Volcom Pro Pipe, etapa da divisão de acesso do surf mundial (WQS), o surfista baiano Bino Lopes foi eliminado na terceira fase da competição, realizada entre os dias 26 de janeiro e 7 de fevereiro, na praia de Pipeline, no Havaí.

Bino, que chegou a liderar a bateria, foi ultrapassado pelos havainos Fred Patacchia e Olamana Eleogram.

O atleta baiano terminou o evento na 33ª posição e ganhou US$ 1,1 mil por sua participação.

