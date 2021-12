Surfista baiano conquista título no Brasileiro Amador

O surfista baiano, Wallace Júnior, começou bem o Circuito Brasileiro Amador de Surf. Na primeira etapa do ano, realizada na Praia do Futuro, no Ceará, entre os dia 24 e 26 desse mês, o atleta chegou em duas finais e faturou o título na categoria Mirim.

Wallace somou 14,75 pontos e ficou à frente do pernambucano Douglas José, segundo colocado, com 10 pontos. O atleta da casa, o cearense Rivaldo Souza, terminou em terceiro, com 7,75 pontos.

O baiano ainda garantiu a terceira colocação na categoria Júnior, vencida pelo potiguar Israel Júnior.

