Surfista baiano avança de fase em etapa australiana

Com uma bela performance, o surfista baiano Marco Fernandez avançou à terceira fase do Surfest 2014, na segunda-feira, 17. A etapa é válida pela divisão de acesso do circuito mundial, o WQS, disputada na praia de Merewether, em Newcastle, no leste australiano.

Em uma mar com ondas de até 1,5 metros, Marco somou 15,22 pontos nas suas duas melhores descidas e derrotou os seus três adversários. Outro representante baiano, Bino Lopes, foi eliminado da competição ainda na primeira fase.

Na próxima fase do evento, que é seis estrelas e distribui mais pontos no acesso à elite internacional do surfe, ele vai enfrentar o norte-americano Dillon Perillo, o costa-riquenho Carlos Muñoz e o havaiano Gavin Gillette.

adblock ativo