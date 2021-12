Surf baiano tem bons resultados em 2013

Os surfistas baianos tiveram um ano com excelentes resultados. Os atletas Franklin Serpa, Bruno Galini e Alanderson Martins acabaram o ano entre os dez primeiros no circuito nacional de surfe. Além deles, Marco Fernandez teve um bom desempenho nas etapas do WQS, divisão de acesso do surf internacional.

O ilheense Franklin Serpa foi quem teve mais destaque entre os atletas baianos nas competições realizadas no Brasil. O surfista parou nas quartas de final da última etapa do circuito brasileiro, realizada fim de semana passado, em Laguna (SC), e acabou 2013 em quarto lugar no ranking nacional de surf. Serpa ainda foi campeão nordestino profissional, com o vice campeonato no evento de Ipojuca (PE).

Já Bruno Galini terminou o ano na quinta colocação do ranking brasileiro e se destacou ao vencer dois eventos do Circuito Paulista. Outro surfista baiano que se sobressaiu nos mares do sudeste foi Alanderson Martins, campeão do circuito do Rio de Janeiro e sétimo colocado no nacional.

No cenário internacional o surfista de Arembepe, Marco Fernandez, teve boas atuações nas etapas do WQS. Ele terminou o ano na 77ª posição, se credenciando a disputar as etapas Prime de 2014, que são os eventos que distribuem mais pontos no circuito do WQS.

