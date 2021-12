Superioridade de Alonso sobre Kimi não assusta Massa

Felipe Massa afirmou que não se surpreende com a clara superioridade que Fernando Alonso vem tendo sobre Kimi Raikkonen na disputa interna que o espanhol trava com o finlandês dentro da Ferrari neste Mundial de Fórmula 1. O piloto brasileiro, hoje na Williams, acredita que o próprio cenário da equipe italiana já era favorável para que isso ocorresse nesta primeira metade do campeonato, embora as previsões iniciais apontassem para uma batalha ferrenha entre os dois.

Hoje na Williams depois de longo período como companheiro de Alonso na Ferrari, Massa também destacou que a própria competência do espanhol justifica a diferença de 44 pontos que ostenta em relação a Raikkonen atualmente no Mundial de Pilotos da F1. O bicampeão mundial é o terceiro colocado no geral, apenas atrás de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, que estão dominando com a Mercedes, enquanto o finlandês ocupa apenas a 12ª colocação.

"Para mim, a diferença entre Fernando e Kimi não é uma surpresa. Eu esperava por isso porque Alonso construiu uma equipe em torno dele, e também pela forma com a qual ele está dirigindo", afirmou Massa, em entrevista ao site da Autosport, publicada nesta quarta-feira. "Ele é um piloto muito forte e conseguiu colocar tudo do seu lado também", completou.

No último final de semana, quando aconteceu o GP de Mônaco, o diretor técnico da Ferrari, James Allison, afirmou que Raikkonen está enfrentando os mesmos problemas encarados por Alonso com o carro da equipe, sugerindo assim que o espanhol apenas estava mostrando a sua maior competência como piloto dentro da pista.

E Massa reconhece que Kimi ainda precisará evoluir muito para ter chances de rivalizar com Alonso dentro da Ferrari, embora já seja um campeão mundial como é o espanhol e seja também um piloto comprovadamente bastante talentoso.

"Eu acho que para ser melhor do que ele (Alonso) você precisa ser perfeito com o carro e acho que talvez Kimi talvez não esteja 100% pronto e perfeito com o carro", acredita o brasileiro, para depois repetir que o espanhol "também tem a equipe para ele, então por isso não é fácil".

adblock ativo