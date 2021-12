Superclássico: Brasil e Argentina fazem decisão histórica

A Seleção Brasileira e a Argentina se enfrentam neste sábado, 11, às 9h (de Brasília), na decisão do Superclássico das Américas, torneio criado em substituição a extinta Copa Rocca e que chega a sua terceira edição, com o Brasil tendo vencido as duas anteriores, quando era disputada no sistema de ida e volta.

O duelo dessa vez será realizado no Estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, capital da China, e terá uma importância histórica. Isso porque será a centésima vez que as duas equipes se encontram desde o primeiro choque entre eles, em amistoso vencido por 3 a 0 pelos argentinos em 20 de setembro de 1914. Ou seja, o jogo 100 acontece cem anos após o primeiro. O lado histórico do duelo mexe com os times.

"Trata-se do maior clássico da história do futebol mundial e sua importância é sempre muito grande, independentemente de onde ele esteja sendo disputado", disse Gerardo Martino, técnico da Argentina.

Dunga, comandante da Seleção Brasileira, aguarda uma partida muito disputada, como tem acontecido ao longo desses cem anos. "É sempre um jogo de muita rivalidade, de muita história e de muita disputa dentro de campo. Quem jogou essa partida sabe o que é. A Argentina leva uma certa vantagem porque já vem com a sua base pronta desde a Copa do Mundo, enquanto que nós estamos iniciando um novo trabalho. Mas mesmo assim a nossa expectativa é de um duelo muito equilibrado", disse Dunga.

O entrosamento argentino realmente é algo que preocupa os brasileiros. "Realmente existe uma certa preocupação com o fato de que o time argentino vem pronto, com uma base que foi vice-campeã mundial e que conseguiu jogar um futebol de bom nível. O Brasil está começando um trabalho, mas estamos dando sinais de que esse trabalho pode ser promissor. Portanto, a minha expectativa é de um jogo disputado em alto nível", disse o zagueiro Miranda.

Os argentinos também entraram no assunto entrosamento, mas minimizando qualquer vantagem em relação ao Brasil. "Não vejo como podemos levar vantagem em um clássico deste porte, com grande rivalidade e com grandes estrelas do futebol mundial. O Brasil vem com Neymar, Oscar, David Luiz e outros grandes jogadores, portanto, creio que não exista favoritismo", analisou o meia Angel Di María.

Já o técnico Tata Martino preferiu manter discurso padrão de exaltar o adversário na véspera do confronto. O treinador analisa que "tem muito o que se esperar deste Brasil", pois está reformulado, "mantendo apenas o esquema e a base da Copa do Mundo". Ele aproveitou ainda para elogiar Neymar. "É um jogador que desequilibra demais, é muito difícil de marcar. Então temos que estar sempre em cima, sem dar espaços. Em termos de escalação, Dunga vai fazer duas mudanças em relação ao time que bateu Colômbia e Equador por 1 a 0 no mês passado, em seus primeiros amistosos à frente da equipe".

Recuperado de lesão no joelho direito, o zagueiro David Luiz reaparece na vaga de Marquinhos. Já o volante Ramires, cortado por conta de lesão na coxa direita, cede seu posto a Elias. Em relação ao time que goleou a Alemanha por 4 a 1 em amistoso no mês passado, a principal novidade é mesmo o retorno de Lionel Messi, que estava ausente naquela ocasião.

Já tomando por base o time do Mundial, o volante Roberto Pereyra ganha a vaga de Lucas Biglia, cortado por conta de lesão na coxa direita. Conforme prevê o regulamento, caso a partida deste sábado termine empatada no tempo regulamentar, a decisão sobre o campeão seguirá diretamente para a cobrança de pênaltis, sem a necessidade de prorrogação.

