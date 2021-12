Supercampeã baiana de 43 anos busca penta no Norte-Nordeste

A idade avançou para os 43 anos, as velhas adversárias já se aposentaram e novas surgem a cada ano. Nenhuma, porém, capaz de superar a baiana Marilene Barbosa na Copa Norte-Nordeste de Remo. Pelo menos até a edição de 2013, que começa nesta sexta-feira, 1, às 7 horas e vai até domingo, na raia de 2 mil metros da Enseada dos Tainheiros, na Ribeira.

Remadora do São Salvador, Marilene, que completou 43 anos no dia 29 de outubro, vence consecutivamente desde 1999. A única derrota veio de uma "bobeira", segundo ela relembra, após estrear em 1997 com vitória na sua primeira disputa da Copa Norte, em 1997. "Em 1998, não percebi uma das adversárias se afastando pela beira da raia e quando fui correr atrás do prejuízo, já era tarde. Mas depois disso, só ganho", disse.

Marilene acredita que a falta de adversárias à altura se deve ao seu empenho pessoal. "Encaro isso com seriedade. Venço não porque as adversárias são mais fracas, mas porque eu treino muito mesmo", explica. E à medida em que o tempo passa, nada de descuido na preparação. "Ano que vem vou treinar mais ainda, porque faço 44 anos e vou ficar mais velha", completou.

Desde os 19 anos acordando às 4h30 para praticar o remo, Marilene atualmente faz 16 km de remadas, pela manhã, e outros 8 km, à tarde. A preparação inclui corridas de 1h20 de duração, 2h de musculação e pelo menos 8 km no remoergômetro (aparelho que simula remadas).

Ex-colega de treinos de Marilene, quando ela começou no São Salvador aos 19 anos, o técnico Jair Fonseca admite ter mais trabalho para a remadora manter o peso do que cobrar mais técnica. Marilene reconhece ser difícil segurar os 58,6 kg atuais, já que compete pela categoria peso leve (até 59 kg).

"Faz tempo que o treinador não fala nada em relação a algum erro na parte técnica, mas do peso, a última vez foi na semana passada", afirmou, rindo, a remadora.

Rival de 20 anos - Uma de suas adversárias mais fortes na competição, a capixaba do Saldanha da Gama Ana Paula Lima, de 20 anos, também sofre para segurar o apetite. Fã de sorvete de tapioca, ela ficou hospedada bem ao lado da Sorveteria da Ribeira, uma das mais conhecidas de Salvador.

"Chocolate já deixei de comer, mas o sorvete de tapioca só me deixaram tomar um. Outro, só depois das competições", confessa Ana Paula, que até quinta estava com 60 kg e precisava perder dois para competir.



