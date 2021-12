Superação e garra são palavras de ordem para os paratletas

No dia 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Na mesma data, o Dia da Árvore é comemorado. E, acreditem, não é por coincidência. A data foi sugerida pelo ativista dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, Cândido Pinto de Melo, devido a simbologia do conceito de árvore e do inicio da Primavera (22 de setembro): a renovação, o renascer. E quem mais pode retratar espírito do que dois atletas que ressurgiram com a ajuda do esporte? Mônica Veloso, nadadora, e Alex Fabiano, jogador de futebol, são símbolos de luta e superação, determinação e garra, e, principalmente, ânsia de vencer.

Determinação

Mônica Veloso, 59 anos, teve poliomielite – doença causada por vírus que pode destruir as células nervosas da médula espinhal – com apenas 2 anos, enfermidade que afetou seus membros inferiores. Com a persistência do seu lado e uma vontade desenfreada de viver, Mônica colocou os obstáculos no bolso e foi atrás de tudo que almejava.

Paratleta, Veloso entrou na natação profissional com 36 anos, após 9 anos sem nadar, em uma competição paralímpica no Rio de Janeiro, onde foi apenas para adquirir conhecimento e ser espectadora. "Pessoas bem bacanas que me viram treinar me chamaram e perguntaram por que eu não estava na competição. Expliquei que estava chegando naquele momento, precisava passar por seleções, mas que com certeza no próximo ano eu estaria. Me disseram que me colocariam em uma categoria. No ano seguinte, eu nadei os 200 metros peito e derrubei a favorita para ir a Olimpíada de Barcelona em 1992", contou. Em seguida, a nadadora foi convidada por um técnico de uma equipe no Rio Grande do Norte, Zeca Villar, com quem foi para a seleção duas vezes. Desde lá, a atleta cresceu utilizando o esporte como uma forma de avaliar e superar os seus limites, expondo a sua liberdade e a sua superação na natação.

Para Mônica, assim como para diversos outras atletas (paralímpicos ou não), nem tudo foram flores. Ela precisou superar adversários e conquistar credibilidade. "A maior dificuldade foi a busca de patrocínio pois nunca tive um agente. Administrar minha carreira e conciliar com os treinos sempre foi muito cansativo. No mais, foi confiar nos meus técnicos, mas principalmente em mim mesma", desabafa.

Com o tempo, surgiu a parceria com o Esporte Clube Vitória, que disponibiliza alguns uniformes, ajudas do setor de comunicação (assessoria e marketing), além de patrocínio. "Estou com o Vitória há uns cinco ou seis anos, é uma satisfação muito grande nadar representando meu clube, é muito importante. O clube me apoia com uma bolsa mensal e eu tenho que agradecer aos gestores durante todo esse tempo. Cheguei no Vitória e aqui conquistei muita coisa. É uma satisfação, há um carinho mútuo!", ressalta.

Na sua carreira, Mônica Veloso obteve diversas conquistas, mas duas são mais expressivas. Ela foi a primeira paratleta a fazer a Travessia Mar Grande-Salvador, em 1999, onde diversas pessoas tentaram convencê-la do contrário, afirmando que ela não iria conseguir. "Eu fui para lá confiando, cai na prova com condições de tempo terríveis: estava chovendo, relampejando, com trovoadas e raios, mas nada disso me amedrontou. Você ver os prédios cada vez maiores a sua frente, é sinal que você está chegando e está conseguindo, essa sensação não tem preço, você respira e diz 'cheguei'", conta emocionada a atleta.

Outra vitória foi ter quebrado recorde mundial dos 1500 metros estilo nado livre em 2000, nos Estados Unidos. Veloso destaca que não foi para a competição com o intuito de bater o recorde, mas sim para conquistar um lugar no pódio. "Na época eu não entendia muito inglês, ouvi meu nome logo após a prova, então eu pensei "estão me desclassificando", ai minha treinadora falou "menina, tá maluca, estão anunciando seu recorde mundial!".

A paratleta treina na Adelba, clube da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), com o treinador Bruno Vasconcelos, e no mar com Ícaro Veloso, filho da atleta. Além de mãe de dois filhos, avó de dois netos e nadadora, Mônica é presidente da Associação Baiana de Atletas Deficientes onde trabalha basicamente formando a equipe paralímpica da Bahia. A associação conta com equipes de natação, atletismo, tênis de mesa, tênis de campo, remo e triathlon.

Aposentadoria? Essa palavra não existe no vocabulário desta vencedora, apesar dela ter tido a Síndrome Pós-Polio há cinco anos. Afim de ir além de onde já chegou, Mônica não pensa em parar por agora, ainda tem vontade de dar a volta na Estátua da Liberdade ou participar no Circuito Capri e Napoli, na Itália. "Quando a gente pensa que já atingiu o topo,vemos que ele pode ser um pouquinho mais acima, eu procuro novos percussos e procuro circuitos diferentes", conclui.

Mônica foi a primeira paratleta a fazer a Travessia Mar Grande-Salvador

Persistência

Alex Fabiano, 41 anos, é simbolo de recomeço para quem o conhece. Após um acidente em 1990, em Mata de São João, sua vida mudou. Fabiano perdeu a sua perna ao ser atropelado por um caminhão. Desde então, o esporte tem sido sinônimo de prazer na vida do jogador do grupo de Futebol de Amputados.

O jogador começou no grupo em 2017, através de um convite de outro amputado que estava com o projeto parado desde 2012. No mesmo ano que inicio o projeto, Alex jogou a Copa do Brasil, onde conquistou o vice-campeonato. "Um dos dias mais importantes para mim no Futebol de Amputados foi na estreia da copa do Brasil de 2017 onde joguei pela equipe da Ponte Preta de Campinas. Foi uma emoção muito grande ouvir e cantar o hino nacional perfilhado com os demais times do Brasil na abertura", conta.

Alex é vice presidente da Associação Baiana de Desporto Adaptado (ABDA), onde o grupo tem como foco principal apoiar o Futebol para Amputados. "Além de ser muito importante para minha qualidade de vida, é uma ferramenta que usamos para ajudar outros amputados. Alguns dos nossos atletas chegaram a nós com a cabeça totalmente virada, alguns até pensaram em suicídio...", revela.

A ABDA é uma entidade nova, mas o vice presidente já aponta a falta de apoio público como a maior dificuldade para o desenvolvimento dessa iniciativa. "Precisamos mostrar o tamanho do trabalho que fazemos para a sociedade com nossos projetos. Além do futebol, sou corredor de rua, faço provas de 5, 10, 12, 15 km. Em todas as minhas provas e treinos eu vejo as pessoas sendo incentivadas por meu exemplo, algumas delas já me procuraram para falar que começaram a praticar esporte depois de me conhecer, isso deveria ser atentado pelos poderes públicos. Essas pessoas não precisarão ocupar um leito de hospital tão cedo depois de começar a se cuidar", desabafa.

Em parceria com o Esporte Clube Bahia, a associação disputou a Copa Nordeste e garantiu o segundo lugar. O jogador conta que insistiu com a diretoria para buscar essa parceria e até recebeu convites de outros clubes do estado. "Hoje estamos aqui com essa parceria que está sendo motivo de elogios de pessoas no Brasil inteiro que são da modalidade de amputados", conclui.

Alex é jogador de futebol e corredor

Visão do especialista

Para o Fisioterapeuta, Fausto Almeida, os benefícios do esporte para o deficiente fisíco vão além da questão física, alcançando também o aspecto social e psicológico. "A inclusão em um ambiente esportivo juntamente com outros que compartilham da mesma situação, a motivação em quebrar recordes pessoais, traçar metas, são pontos principais que fortalecem mais o aspecto mental do paratleta.", explica.

O especialista ainda relembra que é preciso ter cuidado com o coto ou com a segurança de encaixe das próteses (caso utilize). "É primordial que a segurança seja estabelecida para cada atleta a fim de dar condições da pratica esportiva e diminuir os riscos ao máximo, assegurando isso, o paratleta necessita dos mesmos cuidados que o atleta em termos de alimentação, treino, fisioterapia e tudo que envolva sua performance", conclui.

