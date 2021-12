Super Praia: definidos os confrontos das semifinais

Se na sexta-feira, 11, já ficaram definidas as duplas masculinas que avançaram às semifinais do Super Praia A, nos duelos deste sábado, 12, ficaram conhecidas as duplas femininas que avançaram na competição e os cruzamentos das chaves dos dois naipes.

Na chave masculina, o baiano Ricardo (junto com o parceiro Márcio) vai medir forças com o ex-companheiro Emanuel - que atualmente forma dupla com Pedro Solberg. Já Bruno/Hevaldo vão encarar Alison/Bruno Schmidt.

No naipe feminino, as irmãs Maria Clara/Carol enfrentam Elize/Fernanda Berti e as atuais campeãs do Circuito Mundial, Talita/Taiana, vão encarar a dupla formada por Lili e Duda - que concorre ao prêmio de revelação do torneio.

Últimos jogos da fase de grupos

Já classificados para as semifinais, Hevaldo/Bruno somente cumpriram tabela no Grupo A e bateram Emanuel/PedroSolberg por desistência - Pedro sentiu uma lesão muscular e não pode continuar a partida. As duas duplas já estavam garantidas na próxima fase.

No outro jogo da chave, Benjamin/Gilmário bateram Evandro/Vitor Felipe por 2 a 1 (21/14, 17/21 e 15/11). No entanto, as duas duplas haviam perdido os dois jogos anteriores e não tinham mais chances de avançar.

No Grupo B, Ricardo/Márcio conseguiram a liderança após derrotarem os atuais campeões brasileiros Alison/Bruno Schmidt por 2 a 1 (21/19, 18/21 e 15/11). No outro jogo da chave, o baiano Moisés e o parceiro Jorge venceram Fernandão/Oscar por 2 a 0 (25/23 e 21/16), mas também ficaram no meio do caminho.

O encerramento do torneio na Praia de Armação, em Salvador, ocorre neste domingo, 13. A entrada é franca.

