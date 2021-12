Super Praia: baiano Ricardo avança à semifinal

O Super Praia - evento nacional de vôlei de praia que reúne medalhistas olímpicos, campeões dos circuitos nacional e mundial - entrou no terceiro dia de disputa na Praia de Armação, em Jardim de Alah (Salvador). Nesta sexta-feira, 11, foram conhecidos quatro classificados para a semifinal da competição, entre eles o baiano Ricardo, que, junto com seu parceiro Márcio, venceu seus dois duelos e avançou.

O "Machine Block", como é conhecido Ricardo, enfrentou Fernandão/Oscar e bateu por 2 sets a 0 (21/15 e 21/11). Na sequência, a dupla mediu forças com o também baiano Moisés, e o parceiro Jorge, e derrotou por 2 sets a 1 (21/153 16/21 e 15/11).

Com os quatro pontos conquistados, mesmo que percam neste sábado, 12, Ricardo/Márcio não poderão ser alcançados por Fernandão/Oscar e Moisés/Jorge, já eliminados do torneio. As parcerias Hevaldo/Bruno e Emanuel/Pedro Solberg também venceram as duas partidas e já se garantiram na próxima fase. A outra dupla que avançou foi Alison/Bruno Schmidt. Eles conseguiram a vaga no Grupo B.

No feminino, as duplas das semifinais ainda não foram definidas, mas o destaque ficou por conta de duas equipes da Seleção Brasileira. As irmãs Maria Clara/Carol e as campeãs do Circuito Mundial Talita/Tatiana venceram os dois jogos e estão a um passo da próxima fase. Agatha/Barbara Seixas, Val/Ângela e Lili/Duda ainda podem se classificar.

Os últimos confrontos da fase de grupos acontecerão neste sábado. Talita/Tatiana bateram Val/Ângela por 2 sets a 0 (21/17 e 21/15) e na sequência derrotaram Elize Maia/Fernanda Berti pelo mesmo placar (21/14 e 21/11).

