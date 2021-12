Super Praia: atletas da elite estreiam nesta sexta-feira

As oito melhores duplas do vôlei de praia do ranking nacional começam a medir forças nesta sexta-feira, 10, na Praia de Armação, em arena montada no Jardim de Alah, orla de Salvador, em busca do título do Super Praia A.

Dentre os 16 atletas do top das areias, estão o atletas Emanuel e os baianos Ricardo e Moca, que tem no currículo seis títulos do circuito mundial e duas medalhas olímpicas.

No feminino, Maria Elisa e Juliana (pentacampeã do Circuito Mundial) lideram o ranking e terão páreo duro diante de Talita/Tatiana, Ágatha/Bárbara Seixas e outras feras brasileiras que são destaque no cenário nacional.

Assim como no Super Praia B, que começou na quarta, 9, e reuniu as duplas que ocupam do nono ao 16º lugar no ranking da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), os dois melhores de cada chave avançam às semifinais, disputadas também no sábado, 12. A final e a disputa do terceiro lugar acontecem no domingo, 13. A entrada é franca.

As duplas campeãs vão embolsar R$ 79.950,00 além de dois carros fornecidos pela patrocinadora do evento. As equipes que terminarem na segunda e terceira posição também levam para casa um automóvel e uma quantia em dinheiro.

Além disso, serão conhecidos os vencedores da votação dos melhores jogadores do Circuito Banco do Brasil Open/Nacional 2013/2014. As categorias são: melhor jogador, revelação, levantamento, recepção, bloqueio, saque, defesa e ataque, em ambos os naipes.

