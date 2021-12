Suns vence Spurs e abre 2 a 0 em série na NBA

O Phoenix Suns voltou a aproveitar o fato de atuar em casa e derrotou o San Antonio Spurs por 110 a 102, na noite de quarta-feira. Com o triunfo, a equipe do brasileiro Leandrinho Barbosa abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos das semifinais da Conferência Oeste da NBA.



A partida também ficou marcada por um protesto do Phoenix Suns. Seus jogadores atuaram com uma camisa com a inscrição "Los Suns", como forma de apoio aos imigrantes hispânicos do Arizona. Recentemente, o Estado aprovou uma lei que criminaliza a imigração irregular.

