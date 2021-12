Suns, de Leandrinho, bate Denver e assegura vantagem

No duelo dos brasileiros Leandrinho e Nenê, o primeiro deles levou a melhor na vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets, por 121 a 101, em Phoenix, na última terça-feira à noite, pela temporada regular da NBA. Com a vitória, o time do Arizona assegurou a vantagem de mando de quadra na primeira rodada dos playoffs da competição.



O resultado conquistado em casa deixou o Suns na quarta colocação da Conferência Oeste, com 53 vitórias e 28 derrotas, enquanto o Denver é o quinto colocado, também com 53 triunfos, mas a equipe foi superada 29 vezes.



Curiosamente, nesta quarta-feira o Phoenix enfrentará o Utah Jazz em um jogo que interessa diretamente ao Nuggets.

Com campanha idêntica a do time de Leandrinho, o Utah, que nesta terça bateu Golden State Warriors por 103 a 94, fora de casa, está na terceira posição da Conferência Oeste. Quem perder o duelo irá enfrentar o Denver Nuggets nos playoffs.

Leandrinho e Nenê atuaram por pouco tempo no confronto desta terça-feira e tiveram atuações discretas. O pivô jogou por 19 minutos e fez apenas oito pontos, enquanto Leandrinho ficou apenas 12 minutos em quadra e marcou nove.



Carmelo Anthony, com 29 pontos, foi o cestinha do confronto pelo Denver, mas as grandes atuações de Amare Stoudemire e Steve Nash fizeram a diferença para o Phoenix. O primeiro deles anotou 26 pontos, enquanto o segundo festejou um double-double com 18 pontos e dez assistências.

