Sul da Bahia recebe maior ultramaratona das Américas

Uma ultramaratona de bike com 538,8 km e 10,773 metros de altimetria acumulada, disputada entre montanhas e o mar, aguarda os 500 atletas de 23 países que vão competir a partir de hoje na 7ª edição da Brasil Ride.

Com largada às 12h, a maior competição de bike das Américas será dividida em sete etapas diárias (veja roteiro abaixo). Todas elas na região da Costa do Descobrimento, em Porto Seguro, no Sul da Bahia, tendo como ponto principal a localidade de Arraial d’Ajuda.

Os ciclistas terão também trilhas passando por áreas urbanas e rurais de Eunápolis, Itabela e Guaratinga, chegando à região de São João do Sul. Será a primeira vez da ultramaratona na Região Sul da Bahia, após seis temporadas na Chapada Diamantina.

Mudança de local, mas não de favoritismo, que continua pesando a favor dos bikers Hans Becking, da Holanda, e Jiri Novak, do Cazaquistão, atual dupla masculina bicampeã geral da ultramaratona. Também prometem brigar pelo título da categoria principal Tiago Ferreira (POR) e Roel Paulissen (BEL).

Juntos, eles têm no currículo a conquista do Mundial de Maratona (XCM). Tiago é o atual campeão do mundo, título conquistado em junho na França. Já Roel é bicampeão mundial (2008 e 2009).

Outras fortes concorrentes são as duplas de Hugo Prado, suíço radicado no Brasil, e o brasileiro Lukas Kaufmann, além de Samuel Porro (ITA) e Alexey Medvedev (RUS). Entre as mulheres, Isabella Lacerda e Letícia Cândido chegam como favoritas, tendo Celina Santos Carpinteiro (POR) e Ivonne Kraft (ALE) como principais rivais.

Campeão olímpico

Já na Master, o primeiro campeão olímpico de mountain bike, Bart Brentjens (HOL), vencedor em Atlanta-1996, compete outra vez como favorito para buscar seu quarto título consecutivo, ao lado do brasileiro Abraão Azevedo.

A edição deste ano reunirá 250 duplas de 24 países, tendo ciclistas de 23 estados do país. Para o dia do encerramento da competição está programada a Maratona XCM Brasil Ride, disputado em uma única etapa com a participação de cerca de mil ciclistas.

O acampamento servirá para marcar uma interatividade entre profissionais e amadores. “Uma experiência bacana de termos um ganhador de um ouro olímpico, como o holandês Bart Brentjens, ou o atual campeão mundial, o português Tiago Ferreira, hospedados no mesmo local que ciclistas de várias partes do Brasil”, disse Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

O acampamento venderá bebidas e refeições rápidas (massa, hambúrguer, açaí, etc); e completa estrutura de banheiros etc.

