Suíça e Dinamarca vencem na estreia nas Eliminatórias da Copa de 2022

Suíça e Dinamarca venceram como visitantes em suas estreias nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar-2022, nesta quinta-feira, 25: 3 a 1 sobre a Bulgária e 2 a 0 em cima de Israel, respectivamente.

Menos de 15 minutos bastaram para os suíços encaminharem a vitória em Sofia. Breel Embolo, que joga no Borussia Mönchengladbach, abriu o placar logo aos 7 minutos, o centroavante Haris Seferovic ampliou aos 10 e o meia Steven Zuber fez o terceiro aos 12.

O atacante Kiril Despodov marcou o único gol da Bulgária aos 46 minutos, mas a reação não foi além disso.

Com esse resultado a Suíça lidera o grupo C, enquanto aguarda o outro jogo do dia nessa chave, entre Itália e Irlanda do Norte, em Parma.

Por sua vez, os dinamarqueses venceram Israel em Tel Aviv, com gols do atacante do Barcelona Martin Braithwaite (13) e Jonas Wind (67) para começar bem no grupo F, onde mais dois jogos são disputados nesta quinta: Escócia-Áustria e Moldávia-Ilhas Faroe.

adblock ativo