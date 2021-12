Suécia elimina Polônia e vai às oitavas da Euro como líder do Grupo E

A Polônia foi eliminada da Eurocopa como a última do grupo E ao perder por 3 a 2 para a Suécia apesar dos dois gols marcados pelo astro Robert Lewandowski diante dos suecos, que se classificaram às oitavas como líderes da chave, nesta quarta-feira, 23, em São Petersburgo.

O atacante Emil Forsberg colocou a Suécia em vantagem marcando duas vezes (2 e 59). A reação veio e 'Lewa' também balançou as redes duas vezes (61 e 84) deixando tudo igual e dando esperanças aos poloneses, para quem só a vitória interessava. Mas Viktor Claesson garantiu o triunfo e a liderança aos escandinavos nos acréscimos (90 + 4).

"É fantástico vencer o grupo como na Copa do Mundo de 2018. Teremos mais dias de folga (antes das oitavas de final) do que se tivéssemos terminado em segundo ou terceiro. Jogamos contra uma seleção polonesa que deu tudo no segundo tempo", comemorou o técnico sueco Janne Andersson após o jogo.

Forsberg também vibrou: "É um pouco estranho ter vencido esta partida, considerando como foi. Mostramos um bom estado de espírito. Estou orgulhoso de todos".

A Suécia somou um total de 7 pontos, superando a Espanha, segunda colocada com 5 pontos graças à sua retumbante goleada de 5 a 0 sobre a Eslováquia, que terminou em terceiro lugar com 3 pontos.

Assim como os poloneses, os eslovacos foram eliminados porque seu saldo de -5 gols os colocam como os piores terceiros, apesar dos três pontos.

A eliminação da Eslováquia beneficiou a Ucrânia, que entra nas oitavas de final como uma das melhores terceiras. Os ucranianos, no Grupo C, ficaram com um saldo de gols de -1, maior que o da Finlândia (-2) e da Eslováquia.

Nesta quarta-feira, a Suécia abriu o placar logo cedo, aproveitando uma confusão da defesa polonesa que deixou Forsberg livre na área, de onde marcou com um chute cruzado de pé esquerdo (2).

Forsberg e Olsen decisivos

A Polônia não demorou a responder, com uma chance dupla de empatar, no mesmo lance. Lewandowski desviou de cabeça um escanteio mandando a bola no travessão. Com o goleiro sueco vencido, o rebote voltou para o atacante do Bayern de Munique, que cabeceou novamente no travessão (17).

Os poloneses queriam mais, mas furar a sólida defesa sueca e dar bolas a 'Lewa' parecia impossível.

Só nos acréscimos é que teve outra chance de empatar, com um chute de Piotr Zielinski (45+2), mas o goleiro Robin Olsen desviou para escanteio.

O reinício foi bom para a Polônia, que apostou nos chutes de fora da área. Em duas ocasiões Zielinski (47 e 49) e Grzegorz Krychowiak (52) obrigaram o goleiro Olsen a mostrar serviço.

Em meio a essas oportunidades, a Suécia respondeu com um chute de Robin Quaison dentro da área polonesa, bem defendido pelo goleiro Wojciech Szczesny (50).

Toda a pontaria que faltou à Polônia foi aproveitada pela Suécia. Dejan Kulusevski, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Quaison, puxou um contra-ataque em velocidade saindo do campo escandinavo e tocou para Forsberg que finalizou para o fundo das redes (59).

Os 'Blagult' acharam que haviam garantido a vitória, mas ainda teriam minutos de sofrimento pela frente. E foi assim que Lewandowski protagonizou um contra-ataque muito parecido com o de Kulusevski pela esquerda. Ele entrou na área sueca, ajeitou e de pé direita diminuiu para 2 a 1 (61).

Esperança de 'Lewa' dura pouco

A Polônia esteve perto de empatar, mas o árbitro anulou o gol de Jakub Swierczok (65) por impedimento.

E foi o camisa 9 polonês quem apareceu de novo para dar esperanças à sua seleção e torcida. Lewandowski dominou um cruzamento da esquerda na altura da marca do pênalti, se virou e chutou para as redes de Olsen (84).

O duelo parecia que iria terminar empatado, mas Claesson despejou um balde de água fria sobre os espanhóis, que com o placar de 2 a 2 assumiam a liderança da chave. Ele marcou o terceiro gol para a Suécia nos acréscimos ao ficar livre e cara a cara com Szczesny (90+4).

Após o fracasso na Euro-2016, onde terminou em último no grupo atrás de Itália, Bélgica e Irlanda, com apenas um ponto, a Suécia reagiu e vai voltar a campo para disputar as oitavas de final na terça-feira, 29 de junho, em Glasgow (16h, horário de Brasília), contra um adversário ainda a ser definido.

