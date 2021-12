Sudesb premia destaques baianos

A Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia) homenageou nesta terça-feira, 22, os principais esportistas baianos de 2015. Foram premiados 98 atletas e 27 paratletas no troféu Melhores do Esporte da Bahia, realizado na Casa do Comércio.

Entre os destaques estiveram o maratonista aquático Allan do Carmo, o boxeador Robson Conceição e o canoísta Isaquias Queiroz, com resultados expressivos neste ano e já classificados para a Olimpíada do Rio em 2016.

