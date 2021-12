Sudesb inicia matrículas para esportes em fevereiro

Começa no dia 2 de fevereiro o prazo de matrícula para as escolinhas de esportes da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que oferece aulas gratuitas em diversas modalidades.

Podem participar crianças e adolescentes (de 7 a 17 anos), adultos, idosos e pessoas com deficiência, nas modalidades de natação (crianças, adolescentes e adultos), hidroginástica (idosos), futebol, ginástica geral (adultos e idosos) e dança de salão.

O primeiro dia de inscrição será para os alunos que já praticam atividades em um dos núcleos - Pituaçu (ao lado do Estádio de Pituaçu), Núcleo Armando Oliveira (na Avenida Gal Costa, no bairro de Pau da Lima), Núcleo CSU Nordeste (no Centro Social Urbano do Nordeste de Amaralina) e Núcleo ACM Brasil (no bairro da Liberdade, no Largo do Plano Inclinado).



As matrículas continuam até o preenchimento das vagas e as aulas estão previstas para começar no dia 10 de março.

Os interessados devem comparecer ao local da modalidade escolhida portando atestado médico do ano de 2015, que informe a aptidão para a prática de atividade física, atestado escolar indicando o turno em que estuda (no caso de crianças e adolescentes) e cópia do comprovante de residência. Além desses documentos, os alunos novos precisam entregar uma cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade (RG) e duas fotos 3x4.

adblock ativo