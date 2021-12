Sudesb abre vagas gratuitas para natação e hidroginástica após o carnaval

Quem deseja praticar aulas de natação e hidroginástica poderá se inscrever no Programa de Natação em Rede, da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a partir das 14h, no próximo dia 27 de fevereiro, na quinta-feira pós Carnaval.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom-BA), a piscina olímpica da Bonocô vai abrigar cerca de 800 vagas, sendo 500 para natação e 300 para hidroginástica. As demais vagas, cerca de 400, foram distribuídas na piscina do prédio da antiga Flem, no Centro Administrativo da Bahia, e mais 400 na na piscina do Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas.

As vagas para natação são exclusivas para jovens de 7 a 17 anos, estudantes da rede de ensino pública, enquanto as vagas para hidroginástica serão para idosos com idade igual ou superior a 60 anos. As incrições podem ser feitas no site do Programa Natação em Rede.

