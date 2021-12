Suárez recebe Chuteira de Ouro e exalta companheiros: 'Tornam tudo mais fácil'

Um dia após o Barcelona superar por 4 a 0 o Manchester City pela Liga dos Campeões, no Camp Nou, a quinta-feira, 20, também foi de comemoração para Luis Suárez. Afinal, o atacante uruguaio recebeu a Chuteira de Ouro, prêmio que ganhou por ter sido o artilheiro do futebol europeu na última temporada, com 40 gols marcados no Campeonato Espanhol. E Suárez dividiu os méritos pela sua conquista com seus colegas no time catalão.

"Meus companheiros que também são participantes dos meus gols porque tornam tudo muito mais fácil", disse Suárez, que está no Barcelona desde 2014, que o contratou logo após ele faturar a sua primeira Chuteira de Ouro, na temporada 2013/2014, quando ainda defendia o Liverpool e dividiu a honraria com o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

Suárez também exaltou a importância do clube catalão na sua trajetória. "(Me sinto) Agradecido ao Barcelona por ter me dado a oportunidade de viver esse sonho", disse o uruguaio, que declarou que receber a premiação nem era o seu objetivo quando chegou ao time. "O único que queria era ganhar a Liga dos Campeões", acrescentou.

Para demonstrar a sua boa relação com os companheiros, Suárez revelou uma conversa que teve com seu filho após o duelo com o Manchester City, em que passou em branco. "Meu filho me pergunto porque não havia marcado gols, mas lhe disse que o vizinho (Messi) tinha feito três. Como o conhecem também ficou feliz", afirmou.

Na atual temporada, Suárez marcou nove gols em 12 partidas disputadas pelo Barcelona em competições oficiais. O time catalão volta a jogar no próximo sábado, quando vai visitar o Valencia em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

