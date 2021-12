Suárez agradece torcida e exalta Liverpool em despedida

Confirmado no Barcelona nesta sexta-feira, Luis Suárez se despediu do Liverpool nesta sexta-feira com uma mensagem de agradecimento aos torcedores. O atacante se disse "apaixonado" pelo clube e pela cidade inglesa e afirmou que continuará torcendo pelo time, apesar da transferência para a Espanha.

"É com o coração pesado que estou deixando o Liverpool. Tanto eu quanto minha família nos apaixonamos por este clube e por esta cidade. E, principalmente, nos apaixonamos pelos incríveis torcedores. Eles sempre me apoiaram. Nunca vou esquecer isso. Seremos sempre torcedores do Liverpool", disse o uruguaio.

Suárez pediu a compreensão da torcida em relação a sua saída. E revelou que jogar na Espanha já era um objetivo antigo. "Espero que todos possam compreender o motivo da minha decisão. Este clube fez tudo o que podia para manter aqui, mas jogar e viver na Espanha, onde mora a família da minha esposa, era um sonho de longa data e uma ambição", afirmou.

Por fim, o jogador se mostrou orgulhoso por sua contribuição ao time, principalmente na última temporada. Com seus 31 gols, Suárez ajudou o Liverpool a brigar novamente pelo título do Campeonato Inglês e devolveu a equipe à Liga dos Campeões, competição mais importante da Europa.

"Agradeço novamente por tantos momentos e memórias. Você nunca vai estar sozinho", afirmou, citando o título da tradicional música entoada pelos torcedores durante os jogos do Liverpool.

