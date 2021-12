Stock mantém formato para 2015 e SP terá prova final

A organização da Stock Car anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 2, que o atual formato de disputa da categoria será mantido em 2015 e, assim como neste ano, o próximo campeonato contará com 12 corridas. Desta vez, porém, a última prova do ano será realizada no circuito de Interlagos, em São Paulo, enquanto em 2014 Curitiba será o palco do fechamento desta temporada.

A primeira corrida de 2015 foi agendada para acontecer em 22 de março, com o formato de duplas formadas por pilotos titulares e seus convidados. Já a Corrida do Milhão, neste ano vencida por Rubens Barrichello, ocorrerá na metade do campeonato, enquanto o encerramento da temporada foi agendado para acontecer em dezembro.

A organização da Stock Car, entretanto, ainda não divulgou as datas e a ordem completa das provas de 2015. O certo é que a categoria está apostando na manutenção da fórmula atual de disputa, sendo que nove das 12 corridas ocorrerão em formato de rodada dupla.

"Esse novo formato foi aprovado por todos e a repercussão tem sido excelente, muito maior que imaginávamos. A aceitação da mídia, do público nos autódromos e dos telespectadores tem sido excelente. Isso não deixa nenhuma dúvida de que acertamos. Por isso o formato precisa ser mantido", justificou Maurício Slaviero, diretor geral da Vicar, organizadora da Stock Car. "Ainda é preciso definir pequenos detalhes no regulamento, como a pontuação. Mas as rodadas duplas seguem com uma corrida mais longa que a outra e com o grid invertido na segunda bateria", completou.

O fato de a disputa pelo título da Stock Car de 2014 estar acirrada também foi valorizado pelo dirigente, que hoje vê Átila Abreu liderar o campeonato com 145,5 pontos, contra 145 de Barrichello, 136,5 de Thiago Camilo, 134 de Cacá Bueno e 124,5 de Julio Campos.

"Tivemos um grande número de pilotos vencendo e acirrando ainda mais a briga pelo título. Restam três etapas para o final da temporada e a briga está totalmente aberta. Desde 2012 a última corrida tem pontuação dobrada e isso também será mantido para 2015", avisou Slaviero, sendo que 13 pilotos teriam chances matemáticas de lutar pelo título caso a última prova da temporada fosse a etapa seguinte da categoria, no próximo dia 2 de novembro, em Tarumã. Salvador, nos dias 15 e 30 do mesmo mês, fecharão o campeonato deste ano.

