Stock Car: etapa baiana terá mais um piloto local

A Bahia acaba de ganhar mais um participante no GP Bahia de Stock Car, sétima etapa do maior campeonato de automobilismo do país, que acontece neste final de semana, 25 e 26, nas ruas do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Nesta segunda-feira, 20, o piloto baiano Diego Freitas anunciou um acordo com a Bassani Racing, equipe pela qual disputará a prova de Salvador. Ele se junta a Patrick Gonçalves, da equipe Carlos Alves, como os representantes do estado na competição.

Contente, o piloto comentou sobre as peculiaridades de correr em sua terra natal. "É bem bacana, você sente o público de perto. Tem o fato de também ter os seus conhecidos na arquibancada, né, seus amigos, familiares, pessoas que torcem por você não só como piloto. Além é claro das pessoas que torcem por eu ser o baiano na pista. É uma energia que contagia mesmo, muita gente acha que não dá para sentir a vibração, mas dá", conta.

Diego foi o primeiro piloto baiano a disputar uma prova da principal categoria da Stock Car. No ano passado, participou justamente do GP Bahia, conquistando um 19º lugar. Para 2012, Freitas espera melhorar seu desempenho. "Por ser a segunda prova, com certeza a expectativa é que eu melhore. O mais importante é terminar a corrida e, aí sim, quem sabe conquistar um bom resultado, como entre os 15 primeiros ou então entre os 10", diz.

Com participação garantida apenas para o GP Bahia de Stock Car, Diego já traça planos para se tornar piloto efetivo da categoria. "A gente está tentando disputar o restante da temporada, nem que seja por duas ou três etapas. Mas para dar continuidade, dependo do patrocínio. O atual conta apenas para Salvador, mas estou tentando atrair novos para ter um bom desempenho nas próximas corridas e quem sabe ter em 2013 um ano completo na Stock Car", ameja.

adblock ativo