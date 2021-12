Stock Car em Salvador: ingressos já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para o GP Bahia da Stock Car, que acontece no dia 19 de maio, às 10h30, no circuito de rua Ayrton Senna, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

As entradas para as arquibancadas nos setores Praça e Rotatória custam R$ 100. Os do tipo Rotatória R1, que custam R$ 180, dão direito visitar os boxes no dia da competição, em horário determinado pelos organizadores do evento.

Já o Camarote Plus custa R$ 350 e também dá acesso aos boxes. O espaço VIP oferece serviço de bufê e telões para acompanhar a prova.

É possível adquirir as entradas na bilheteria oficial do evento, no Salvador Shopping, e também nos postos Shell que ficam localizados na Avenida Manoel Dias da Silva, na Centenário, na Magalhães Neto, na Paralela, na Vasco da Gama e no Acesso Norte. Há ainda a opção pelo site da Tickets For Fun e pelo telefone (11) 4003-5588.

adblock ativo