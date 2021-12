Stock Car deve continuar até 2018 na Bahia, diz governador

A corrida Stock Car GP Bahia, realizada em Salvador desde 2009, deve permanecer na capital baiana por mais cinco anos, afirmou o governador Jaques Wagner, durante a edição 2013 do evento, realizada na manhã deste domingo, 19.

De acordo com ele, existe um protocolo de intenções já assinado para a prorrogação do contrato para a realização da corrida até 2018. "Desde a primeira corrida, a intenção era fazer um grande evento esportivo, atraindo turistas e movimentando a economia. O sucesso dessa prova é o que motiva a prorrogação do contrato", diz Wagner.

Conforme o diretor-geral da Vicar Produções Desportivas, Maurício Slaviero, mais de cinco mil turistas passaram pelo evento neste domingo, que consagrou o piloto Ricardo Maurício como o grande campeão da prova. O circuito de Salvador é o único de rua no país. A movimentação financeira do evento deve passar dos R$ 20 milhões.

