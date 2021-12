Stock Car: baianos usam Kart e simulador como preparação

Com o uso dos carros da Stock Car restrito apenas ao treino de sábado, o piloto baiano Patrick Gonçalves apela para kart, windsurf ou mesmo simulador de corridas. Desta forma, ele vem compensando a falta de treinos para a quarta edição do GP Bahia, lançado ontem no Centro de Convenções. Este ano, a prova teve cancelado o treino da sexta-feira, 24. Tudo será concentrado no sábado, inclusive o classificatório, antes da largada no domingo, às 9h35.

Durante o lançamento da quarta edição da corrida, os organizadores do evento explicaram ter adotado a medida para facilitar a ida ao trabalho dos funcionários do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Um dia a menos de treino levou Patrick a recorrer ao plano B: "Exatamente. Na falta de tu, vai tu mesmo", concordou, bem-humorado, referindo-se às saídas encontradas para manter o foco na corrida.

"Semana passada, treinei no kart. E esta semana ainda vou fazer mais uma sessão, em Lauro de Freitas. Também tenho simulador em casa. É um game da Stock Car", explicou.

Classificado em 32º lugar (são 32 carros por etapa) na temporada e há apenas duas etapas na categoria, o piloto explica que outra opção é o windsurf, que tranquiliza a ansiedade para a corrida. Já com o kart, aprimora os reflexos fundamentais para correr bem no circuito de rua do CAB.

Ele também explica os benefícios que o simulador traz. "A vantagem é que, se bater, conserta apenas apertando uma tecla do computador. Na pista, qualquer reparo no carro não sai por menos de R$ 5 mil".

Mais um - Confirmado como o segundo piloto da casa a marcar presença no GP Bahia, Diego Freitas também está usando o kart para treinar. Mas de forma mais séria do que Patrick. Ele venceu a prova da principal categoria da Copa Baiana, no domingo passado. Disse estar tinindo para os dois treinos de 40 minutos que acontecem no sábado.

No ano passado, Freitas também disputou a corrida. Largou em 21º e conseguiu terminar em 19º. "Por enquanto, só vou correr a etapa de Salvador. A gente está negociando ainda esses patrocinadores para ver se conseguimos ir adiante ou não", afirmou o piloto, que defenderá a equipe Bassani Racing. O time ocupa a 16ª e última colocação na temporada no campeonato por equipes.

