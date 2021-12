STJD pune Ponte em 5 jogos com portões fechados; Rodrigo tem gancho de 6 partidas

Em julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira, 4, a Ponte Preta foi punida por cinco jogos - além de multa de R$ 30 mil - com os portões fechados devido os incidentes com a torcida na derrota por 3 a 2, para o Vitória, no dia 26 de novembro, no estádio Moisés Lucarelli, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube terá de cumprir a pena em competições nacionais. Desta maneira, começará a pagar a punição em partidas pela Copa do Brasil, podendo o caso se estender em confrontos pela Série B do Brasileiro, a partir de abril. O estádio, porém, segue interditado até que aconteçam os ajustes necessários para a sua liberação dentro dos critérios de segurança estabelecidos pela lei - entre eles Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Na ocasião, torcedores quebraram uma parte do alambrado e invadiram o gramado logo após o terceiro gol do Vitória. Os jogadores dos dois times correram para os vestiários com medo de agressões. O STJD, aliás, manteve o resultado do jogo (3 a 2), que terminou aos 39 minutos do segundo tempo após o árbitro Ricardo Marques Ribeiro sinalizar falta de segurança.

