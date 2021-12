STJD julga polêmica na Série A e pode transformar arbitragem

Pesará sobre o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), na manhã desta quinta-feira, 8, a responsabilidade de julgar a mais recente polêmica que se instalou sobre a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro e de conter ou inflamar ainda mais os debates em torno do modo de atuação da arbitragem no País.

É que, há quase duas semanas, o atacante Hernán Barcos, com um toque de mão, mandou para as redes a bola que levaria o Palmeiras a empatar com o Internacional, em jogo disputado no Beira Rio, em Porto Alegre-RS, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No calor da comemoração, o "Pirata" não imaginava que, seis minutos depois, o árbitro do jogo, então convencido da infração do jogador, pudesse voltar atrás, anular o tento que poderia amenizar o drama do alviverde na luta contra o rebaixamento e instalar uma grande polêmica no futebol brasileiro.

Como a derrota para o time gaúcho (2 a 1) deixou o Palmeiras ainda mais perto de cair para a Série B, o time paulista reclamou da decisão da arbitragem e conseguiu mudar o foco: o gesto desleal do centroavante argentino se tornou secundário e quem sucumbiu ao papel de candidato a vilão, então, foi Francisco Carlos Nascimento, então o árbitro da partida.

Ancorado na prerrogativa de que o juiz do jogo teria sido levado a anular o tento palmeirense com base em interferência do quarto árbitro, que teria consultado imagens televisivas e avisado a Nascimento, o departamento jurídico palmeirense acionou o STJD. A entidade, por sua vez, determinou que a CBF pusesse um asterisco sobre o nome do Internacional na tabela de classificação, para que os três pontos conquistados sobre o Palmeiras fosse levado a judicie.

Se decidir em favor do alviverde e sinalizar para com a anulação do jogo, o tribunal desportivo brasileiro poderá suscitar a ira dos também rebaixáveis Sport, Bahia e Portuguesa, então o 17º, 16º e 15º colocados, respectivamente. E, por outro lado, tornará ainda mais vigorosa a seguinte polêmica: afinal, os árbitros de futebol podem ou não se valer de recursos tecnológicos como o replay?

Tabu da tecnologia - O que aconteceu no maior campeonato de futebol do País representa apenas um retrato diminuto do que, há muitos anos, já tem sido motivo de discussão pelo mundo futebolístico afora.

A implantação do chip, que pode vir a dissipar as dúvidas nos lances em que não fica evidente se a bola ultrapassa ou não a linha do gol, assim como a possibilidade de se consultar replays para tomar decisões, são os dois principais pedidos dos especialistas que se dizem entusiastas da tecnologia a serviço dos árbitros de futebol.

"Acho fundamental usar a tecnologia. É muito burro não utilizar recursos como a bola com chip e o replay. Burro e suspeito", dispara o escritor e jornalista José Roberto Torero, que atualmente está à frente, como roteirista, de F.D.P, seriado que retrata as vidas pessoal e profissional de um árbitro de futebol, ainda em exibição no canal fechado HBO.

No caso da mais recente contenda brasileira, Torero vai além: "acho triste que um time como o Palmeiras trave esta luta inglória. Tentar anular uma partida porque o juiz anulou um gol ilegal é antiético", diz.

Já o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, embora defenda também a necessidade de que a tecnologia esteja à disposição dos árbitros, classifica como ilegítima a utilização de um recurso que ainda não é permitida aos homens de preto.

"Se o árbitro se beneficia de um recurso desse, ele não pode punir. Ele tem que utilizar as armas que lhe são possíveis no momento", pondera Ednaldo.

Do outro extremo da contenda, o lendário ídolo do futebol francês e atual presidente da Uefa, Michel Platini, declarou na semana passada, em entrevista à rádio Rai, da Itália, ser contra o uso das parafernálias tecnológicas por parte dos homens do apito: "com tecnologia, as partidas durariam de quatro a cinco horas".

Fifa começa a ceder - Historicamente contrária à utilização dos recursos, a entidade máxima do futebol mundial deu um sinal positivo neste ano: pela primeira vez, o Mundial de Clubes, a ser disputado em dezembro, no Japão, contará com um dispositivo que dirá se a bola cruzou ou não a linha do gol.

O juíz receberá a informação através do seu relógio. Ainda segundo a Fifa, o recurso também será utilizado na Copa das Confederações, que será sediada pelo Brasil, em 2013.

Atividade ainda não regulamentada - O exercício da arbitragem no futebol ainda não é uma atividade com reconhecimento legal. Além de preconizar a formação e o necessário desenvolvimento deste profissional, a falta de regulamentação da atividade também faz com que os juízes exerçam duas ou mais profissões em paralelo para sobreviverem.

Quem dá este depoimento é Marco Antônio Martins, presidente da Anaf (Associação Nacional dos Árbitros de Futebol), para quem a regulamentação do árbitro de futebol deve ser a primeira medida a ser adotada para que este profissional possa trabalhar em melhores condições.

"Hoje, o árbitro de futebol ainda precisa ser profissional de outras áreas para pagar as suas contas e para colocar os seus filhos nas escolas. O árbitro tem que ter um vínculo empregatício. Tem que trabalhar a semana inteira. Ele tem uma vida como todo mundo. A profissionalização é necessária. Ele tem que viver 24 horas como árbitro de futebol. Hoje, ele faz isso por conta própria. Ele se vira e vai à luta".

Leia aqui a entrevista completa com o presidente da Anaf.

