STJD julga Botafogo x Palmeiras nesta terça em Salvador

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará nesta terça-feira, 18, o pedido do Botafogo para anulação da derrota para o Palmeiras, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e disputada no dia 25 de maio, em Brasília. O julgamento ocorrerá no auditório da Faculdade Baiana de Direito, em Salvador.

O caso foi para o tribunal após o Botafogo reclamar que a decisão de pênalti apontada pelo árbitro assistente de vídeo (VAR), a favor do Palmeiras, foi revista com a partida já reiniciada em tiro de meta. O clube carioca se baseia na regra 5 da FIFA e no protocolo 8.12 do VAR para pedir que o jogo seja impugnado.

O Palmeiras venceu o jogo por 1 a 0 com gol do zagueiro Gustavo Gómez, em pênalti assinalado após revisão do VAR e cobrado aos 16 minutos do segundo tempo.

Enquanto não há uma decisão por parte do STJD, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantém suspensos os três pontos conquistados pelo Palmeiras. O time paulista lidera a competição com 22 pontos e pode chegar a 25 pontos, caso o tribunal não concorde com a anulação.

adblock ativo