STJD diz que Inter falsificou documentos no caso Victor Ramos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concluiu que houve adulteração de documentos por parte do Internacional no caso que envolveu a inscrição do zagueiro Victor Ramos, em 2016. Na época, o jogador atuava pelo Vitória. Hoje, ele está na Chapecoense. A entidade, então, sugeriu a exclusão do time gaúcho do Campeonato Brasileiro.

O Inter disputa a Série B após ser rebaixado na competição do ano passado. Na ocasião, o clube entrou na Justiça para tentar tirar pontos do Leão baiano no Brasileirão 2016, alegando que o rubro-negro regularizou o atleta de forma irregular. Caso conseguisse o feito, o Vitória seria rebaixado no lugar do Inter. A situação chegou a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, que considerou que não poderia julgar a ação.

A procuradoria vai investigar os relatórios do STJD para definir se vai apresentar denúncia contra o clube gaúcho. A exclusão é possível, segundo o artigo 61 do Código Disciplinar da Fifa e o artigo 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O time também pode ficar impedido de contratar jogadores por um período pré-estabelecido.

O relatório do STJD afirma que o ex-presidente do time, Vitório Píffero, e o vice-presidente jurídico, Gustavo Juchen, são culpados pela falsificação. Eles negam o crime.

