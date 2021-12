STJD denuncia Inter pelo caso Victor Ramos

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu denunciar o Internacional e o ex-presidente do clube, Vitorio Piffero, por conta do caso envolvendo o então jogador do Vitória, Victor Ramos (hoje na Chapecoense).

O processo agora será julgado pelo STJD e o clube gaúcho pode ser suspenso da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste caso, ele seria automaticamente rebaixado para a Série C da competição nacional.

A acusação envolve a adulteração de documentos na regularização do jogador no Vitória. A investigação apontou que o time gaúche não foi responsável por produzir os documentos falsos, mas fez uso deles para tentar provar que o rubro-negro baiano escalou Victos Ramos de forma irregular.

Caso a interpretação do Inter fosse levada em conta, o Vitória poderia ser rebaixado para a Série B, no lugar do Inter. Contudo, a justiça brasileira não acatou a argumentação do time gaúcho, que chegou a Corte Arbitral de Esporte (CAS). Este órgão, por sua vez, arquivou o processo.

adblock ativo