STJD aumenta punição e Emerson desfalca Fla contra o Corinthians

O técnico Oswaldo de Oliveira não poderá contar com Emerson para os dois próximos jogos do Flamengo no Brasileirão, incluindo o confronto com o líder Corinthians, domingo, no Itaquerão. Nesta quinta-feira, o atacante teve punição ampliada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de uma para três partidas, em decisão do Pleno.

Emerson havia sido suspenso por apenas um jogo em julgamento realizado no dia 8 de setembro, condenado por desrespeito ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. Ele ofendera o juiz no intervalo da partida contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista na beira do gramado, o atacante dissera que o árbitro era "uma m...".

O jogador do Flamengo fora denunciado por ofender a honra do árbitro e podia pegar suspensão mínima de quatro jogos e multa de até R$ 100 mil. Mas a defesa do Flamengo conseguiu amenizar a punição ao desclassificar o caso para "desrespeito". A Procuradoria do STJD, contudo, ficou insatisfeita com a pena de um jogo de suspensão e recorreu da decisão.

"Foi uma partida transmitida em rede nacional em que ele afirma que 'primeiro tem que mudar esse árbitro que é uma m...'. Um atleta multi reincidente e de uma péssima postura. Esse atleta merece muito, mas muito mais do que uma partida... Do ponto de vista técnico é muito bom, mas um péssimo exemplo do ponto de vista disciplinar", declarou Paulo Schmitt, procurador-geral da Justiça Desportiva.

Após acatar o recurso da Procuradoria, o Pleno julgou o caso nesta quinta e decidiu ampliar a punição aplicada a Emerson. O atacante do Flamengo terá pela frente dois jogos de gancho porque já cumpriu suspensão automática. Assim, além de ficar de fora do duelo contra o Corinthians, líder do Brasileirão e seu ex-time, Emerson perderá a partida contra o Grêmio em 1º de novembro, em Porto Alegre.

