STJ concede habeas corpus e Carlos Arthur Nuzman será solto

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no final desta tarde, conceder habeas corpus ao ex-diretor do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Nuzman, preso desde 5 de outubro. A sexta turma do STJ decidiu soltar Nuzman aplicando restrições cautelares como a entrega do passaporte e a proibição do contato com investigados na operação Calicute.

O pedido foi concedido após o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro ter pedido abertura de ação penal contra o ex-diretor, além de ter solicitado uma indenização de R$ 1 bilhão por danos causados ao erário ao supostamente ter comprado votos de diretores de comitês olímpicos e recebido propina na contratação de serviços prestados para eventos esportivos.

Nuzman está na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e pode ser solto nesta sexta, tão logo a justiça receba a decisão do habeas corpus.

