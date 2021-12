Stepanek vence e checos levam bicampeonato da Davis

A República Checa se sagrou bicampeã da Copa Davis neste domingo. Com uma vitória arrasadora de Radek Stepanek sobre o jovem Dusan Lajovic, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/1, os checos fecharam o confronto com a Sérvia por 3 a 2 na série melhor de cinco jogos deste embate entre as nações, disputados no piso duro de Belgrado.

Com a vitória, a República Checa faturou o segundo título consecutivo no torneio entre países e o terceiro de sua história - o primeiro foi conquistado em 1980 quando o país ainda era a Checoslováquia. Curiosamente, foi o mesmo Stepanek quem fechara a final de 2012, quando bateu Nicolas Almagro na decisão contra a Espanha.

Já a Sérvia perdeu a chance de conquistar seu segundo troféu na Davis. O primeiro foi obtido na mesma Arena Belgrado, sede do confronto deste fim de semana. Liderada por Novak Djokovic, atual número 2 do mundo, a Sérvia sentiu o desfalque de Janko Tipsarevic, lesionado, e contou apenas com seu favorito nos jogos de simples. Tipsarevic acabou sendo substituído pelo inexperiente Lajovic.

Com apenas 23 anos, e atual 117.º do ranking, o tenista sérvio disputou neste domingo apenas a sua segunda partida melhor de cinco sets na carreira. Sob pressão, entrou em quadra com a missão de vencer o quinto e decisivo jogo do confronto. Mas, apesar da grande motivação das arquibancadas, não resistiu ao maior volume de jogo de Stepanek.

A torcida chegou a ter uma ligeira esperança no início do jogo, quando Stepanek falhou em seu primeiro game. Sofreu a quebra de saque, mas logo reagiu e devolveu a quebra ao sérvio. Daí em diante, não teve problemas para voltar a se impor no serviço do rival e encaminhar o set inicial.

Já a partir do segundo set, a facilidade de Stepanek foi ainda maior. Com três quebras de saque em três oportunidades e confirmando todos os seus serviços, aplicou 6/1 no rival.

Na terceira parcial, mesmo com um Djokovic chegando a esboçar empolgação nas cadeiras da arena de Belgrado e exibir apoio ao jovem sérvio para uma improvável reação no duelo, Stepanek manteve o seu domínio e, desta vez com dois break points convertidos em quatro oportunidades, repetiu o 6/1 que decretou o bicampeonato checo.

