Stand up paddle atrai mais adeptos à orla no verão

Quem passa pelo Porto da Barra pela manhã, olha para o mar e vê várias pessoas remando em cima de uma prancha pode não entender o sentido deste esporte, o stand up paddle (SUP). Mas o certo é que, a cada ano, a prática se expande mais.

"Hoje, temos cerca de oito escolas que ensinam a prática, além de instrutores individuais", afirma José Augusto Carvalho, presidente da Associação Baiana de Stand up Paddle (Abasup).

No verão, a busca aumenta em até 100%, segundo JanJorge, instrutor da loja e escola Axé Wind, que atende, diariamente, em uma tenda na praia do Porto da Barra, entre 6h e 13h.

Ele conta que aproximadamente 280 pessoas o procuram para receber aulas ou alugar pranchas e acessórios nesse período.

Uma das praticantes, a contadora Lilian Reis, 30, explica por que o esporte atrai tanta gente. "A prática é viciante! Por meio dela, é possível exercitar o corpo e entrar em contato com a natureza ao mesmo tempo", conta.



No último sábado, Lilian levou o namorado, que já pretende aderir ao esporte. O custo da aula na Axé Wind, com duração de uma hora, é de R$ 60 e o aluguel avulso da prancha e acessórios, também com duração de uma hora, sai por R$ 35.

Não são exigidos materiais aos participantes, mas é necessário saber nadar.

Os instrutores da loja recomendam o uso de camiseta UV (de manga longa), boné e protetor solar.

O presidente da Abasup, José Augusto, conta que foi o primeiro a praticar o esporte em Salvador, em 2006. "Um amigo do Havaí me apresentou. Com o tempo, as pessoas se interessaram", diz.

Pessoas praticam esporte pela manhã no Porto da Barra (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Lazer

Mensalmente, o Morgão By Garagem, consultoria de surf, realiza um passeio do Porto da Barra ao MAM, sempre no primeiro dia de lua cheia.

No último, promovido em outubro, 75 pessoas fizeram o roteiro. "Foi prazeroso! Iluminamos o percurso com lanternas", conta JanJorge, um dos participantes.

Além de ser uma prática de lazer, o esporte trabalha os músculos do abdômen, perna, glúteo e braços.

Mas José Augusto recomenda que os interessados em aprender recebam a instrução de um profissional. "É importante manter a postura ideal ao remar para se exercitar de forma correta e evitar lesões", salienta.

Ciclismo e corrida são opções para perda de peso

Embora mais simples, o ciclismo e a corrida podem proporcionar a perda de 700 calorias em um passeio com duração média de 40 minutos. A informação é de Advan Ribeiro, coordenador da academia Body Tech.

Segundo Ribeiro, o emagrecimento é até 50% maior quando a atividade é out door (em ambiente externo).

Conforme o profissional, os corredores iniciantes precisam tomar alguns cuidados. É preciso evitar percursos muito longos. "O ideal é começar com 5 km. Além disso, é preciso intercalar caminhada e corrida, e realizar intervalos de descanso com a metade ou o mesmo tempo de duração da corrida", ensina.

O compartilhamento de bicicletas, ação do programa Salvador Vai de Bike, lançado pela prefeitura em setembro, facilitou ainda mais a prática do ciclismo na cidade.

Atualmente, 19 estações de compartilhamento dispõem do veículo, que pode ser retirado por meio de aplicativo (www.bikesalvador.com).

Para usar o serviço, é preciso pagar uma anuidade de R$ 10. Até o mês de dezembro, foram contabilizados 31.397 credenciamentos e 35 mil viagens, segundo a Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo (Secopa).

Ribeiro recomenda que os praticantes deixem o banco um pouco abaixo da cintura (quatro dedos) e meçam a distância entre o banco e o guidão com o antebraço.

Tanto a corrida como o ciclismo são atividades que só devem ser realizadas após autorização médica. O educador físico também recomenda o uso de roupa adequada, ingestão de alimentos leves e hidratação.

