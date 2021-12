Spurs terá primeira assistente-técnica mulher da NBA

Atual campeão da NBA, o San Antonio Spurs surpreendeu ao anunciar, nesta terça-feira, 5, que Becky Hammon vai assumir cargo de assistente-técnica de Gregg Popovich. Assim, a jogadora, uma das maiores de todos os tempos, será a segunda mulher a ter um cargo em uma comissão técnica da liga norte-americana de basquete, repetindo Lisa Boyer, que trabalhou no Cleveland Cavaliers na temporada 2001/2002, em função de menos destaque do que terá Hammon no Spurs.

Hammon foi eleita, em 2011, como uma das 15 melhores jogadoras da história da WNBA, o equivalente feminino à NBA. Ao fim da atual temporada, ela vai abandonar a carreira de atleta, conforme já havia anunciado há uma semana. Até aqui, é a sétima maior pontuadora da liga, quinta em assistências e sexta em número de partidas.

"Estou muito esperançoso com a chegada de Becky Hammon à nossa comissão. Tendo observado seu trabalho com nosso time na última temporada, estou confiante que o seu conhecimento de basquete, seu trabalho ético e suas qualidades interpessoais serão de muito valor para o Spurs", comentou Popovich.

Becky, que está com 37 anos, joga desde 2007 em San Antonio, pelo Stars, a franquia local da WNBA. Ela criou é alvo de polêmica constante por sempre ter se recusado a jogar pelos EUA. Em 2008, decidiu passar a defender a Rússia, onde atuava pelo CSKA Moscou entre uma temporada e outra da WNBA.

