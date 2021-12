Spurs inicia defesa do título da NBA com vitória

O San Antonio Spurs começou com vitória a defesa do seu título da NBA. No primeiro dia da temporada 2014/2015, o time do Texas abriu com pé direito a busca pelo bicampeonato da liga norte-americana de basquete ao derrotar o Dallas Mavericks por 101 a 100, em casa, no AT&T Center.

O francês Tony Parker anotou 23 pontos e liderou o Spurs com quatro cestas de três, sendo a última delas a 1min07 do fim do duelo, determinando a vitória da sua equipe. Já o argentino Manu Ginobili marcou 20 pontos. Tim Duncan contribuiu para o triunfo com 14 pontos e 13 rebotes, conquistando seu 14ª "double-double" na partida de abertura da temporada.

Monta Ellis foi o cestinha da partida de terça-feira com 26 pontos pelo Mavericks. A 1 segundo do fim do duelo, Chandler Parsons tentou dar a vitória ao time de Dallas com um arremesso de três, mas não teve sucesso, determinando o triunfo do Spurs.

Antes do início do confronto, os jogadores do time da casa receberam os anéis relativos ao título da temporada passada da NBA. Entre os homenageados estavam o brasileiro Tiago Splitter, que não enfrentou o Mavericks por causa de uma lesão na panturrilha e Kawhi Leonard, que foi eleito o melhor jogadores das finais, mas não atuou pelo Spurs diante do Mavericks por causa de uma infecção no olho.

Também na noite de terça-feira, a volta de Kobe Bryant às quadras em uma partida oficial acabou sendo ofuscada pela grave lesão sofrida pelo novato ala/pivô Julius Randle na derrota do Los Angeles Lakers por 108 a 90 para o Houston Rockets, em casa, no Staples Center.

Vindo da Universidade de Kentuchy, Randle foi a sétima escolha do último Draft da NBA e, logo na sua estreia, fraturou a tíbia direita. No último quarto do jogo, o novato partia para a cesta quando colidiu com dois jogadores do Rockets e caiu na quadra. Ele, então, saiu de maca, com a perna imobilizada. Até então, ele tinha anotado dois pontos nos 13 minutos em que atuou pelo Lakers.

O armador James Harden foi o cestinha da partida com 32 pontos pelo Rockets, enquanto o pivô Dwight Howard somou 13 pontos e 11 rebotes, além de ter discutido com Bryant, seu ex-companheiro, após acertá-lo com o cotovelo durante o duelo. Já Terrence Jones fez 16 pontos e obteve 13 rebotes pelo Rockets.

Em sua volta após ficar fora de quase toda a última temporada por causa de graves lesões, Bryant foi o principal destaque do Lakers na partida ao marcar 19 pontos, dois a mais do que Carlos Boozer.

Já o New Orleans Hornets estreou com vitória, em casa, sobre o Orlando Magic por 101 a 84. Anthony Davis brilhou na partida ao anotar 26 pontos e obter 17 rebotes, além de dar nove tocos.

